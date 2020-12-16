Газонокосильщика приговорили за поджог начальника на Урале

16.12.2020, 14:42, Новости дня

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Свердловский областной суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима мужчину, которого обвиняли в поджоге начальника, в результате чего тот скончался, информирует облсуд.

Ранее прокурор просил суд признать подсудимого виновным по пп. «д», «е» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство с особой жестокостью общеопасным способом) и назначить ему наказание в виде 15 лет колонии строгого режима.

«Свердловский областной суд назначил Евгению Краснову наказание в виде в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок один год шесть месяцев. Кроме того, суд взыскал в пользу родственников погибшего 3 млн рублей, по 1 миллиону каждому. Приговор не вступил в законную силу», – передает РИА «Новости» сообщение суда.

По данным СК по региону, днем 14 сентября 2019 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, косил траву вблизи одного из домов по переулку Базовый в Екатеринбурге. В ходе работы он вступил в конфликт со своим работодателем. Поводом для конфликта послужило то, что работодатель отказался заплатить обвиняемому за первую половину дня, а выпивший работник не хотел больше трудиться и намеревался уйти домой, чтобы продолжить распитие спиртного.

На почве ссоры обвиняемый схватил канистру с легковоспламеняющейся жидкостью, которой заправлялись триммеры, и стал обливать своего начальника, а затем при помощи зажигалки поджег потерпевшего, указывают следователи. При этом воспламенились также часть тротуара и припаркованный автомобиль «Газель», на которые попала горючая жидкость.

Потерпевший с обширными тяжелыми ожогами был доставлен в больницу, где через несколько дней скончался. Обвиняемый с места происшествия скрылся, но вскоре был задержан.