“Сначала не узнала”, “Пример, как не надо фотографировать”, “Бриллиант сверкает”. Победительница “Холостяка 10” позировала, лежа на полу

16.12.2020, 13:52, Новости дня

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Победительница шоу “Холостяк” на СТБ 23-летняя Дарья Ульянова на своей странице в Instagram поделилась снимками нового фотосета. Она позировала, лежа на полу, в черном атласном платье с откровенным декольте.

“Что для вас женственность?” – спросила она.

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Публикация от Dasha Ulyanova (@dasha_ulyanovaa)

Подписчики прокомментировали пост.

“Такое впечатление, что это пример, как не надо фотографировать”, – написала aroma.mia.shop.

“Бриллиант сверкает”, – отметила pandaff10.

“Сначала не узнала”, – призналась ___oh_angel__.

Даша Ульянова профессионально занимается гимнастикой. Она родом из Кривого Рога. Ее в 10-м сезоне проекта “Холостяк”, который шел на СТБ весной 2020 года, выбрал 34-летний Максим Михайлюк – пилот и владелец летной школы. Но пара не продолжила отношения.