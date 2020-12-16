 

Рада приняла закон об электронных коммуникациях

16.12.2020, 13:52, Новости дня
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Верховная Рада 16 декабря поддержала законопроект №3014 “Об электронных коммуникациях” с предложениями президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

За принятие законопроекта с технико-юридическими правками проголосовало 228 нардепов.

Верховная Рада приняла закон 30 сентября, но президент ветировал его и направил в парламент свои предложения, в которых указал на ряд несоответствий Конституции и законам, а также на технические погрешности.

Как указано в пояснительной записке, законопроект “Об электронных коммуникациях” будет определять правовую основу деятельности в сферах электронных коммуникаций и радиочастотного спектра, а также устанавливать полномочия государства по управлению и регулированию такой деятельности, права, обязанности и принципы ответственности физических и юридических лиц, которые участвуют в этой деятельности или пользуются электронными коммуникационными услугами.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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