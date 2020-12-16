Россиянка Ефимова рассказала о преследовании за расследование коррупции на Мальте

16.12.2020, 12:03, Новости дня

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Россиянка Мария Ефимова, помогавшая убитой мальтийской журналистке расследовать коррупцию на Мальте, сообщила о новом преследовании со стороны властей страны и угрозах в свой адресах.

Ефимова рассказала, что, по ее данным, катарский телеканал «Аль-Джазира» готовит расследование коррупции на Мальте, подобное прошедшему на Кипре в связи с продажей «золотых паспортов».

Ефимова сообщила, что власти Мальты вновь начали преследовать ее и семью. «Они опять вышли на тропу войны. Нас никак не оставят в покое. Недавно моего мужа арестовывали на Крите по кипрскому ордеру на арест. Пришлось нам опять побегать, чтобы его вытащить. Причем кипрский ордер на арест был скопирован с того, который Кипр пытался три года назад против меня провести, но Интерпол отказался вносить его в базы. Они, видимо, решили, что раз не получается достать меня, надо достать моего супруга и через него меня, видимо», – цитирует РИА «Новости» Ефимову.

По ее словам, в ордере на арест ее мужа 12 обвинений, одно из них – отмывание денег. «Муж никак не мог быть причастен к этому, но, по словам адвоката, это единственное серьезное основание, которое Интерпол принимает во внимание и мог выдать ордер на арест. Его обвиняли в том же, в чем и меня три года назад. Но Интерпол тогда не пропустил этот ордер, потому что, во-первых, он был составлен с ошибками – видимо, впопыхах. Во-вторых, они его отклонили как давление на свидетеля. Сейчас каким-то образом те же обвинения, один в один, выдвинуты против моего мужа, и добавлены новые», – сообщила Ефимова.

По ее словам, у супруга два гражданства – кипрское и греческое. «Мужа отпустили под подписку о невыезде, но опять будет заседание суда, которое будет решать, отправлять его на Кипр или не отправлять. Мы сейчас еще параллельно готовим в Интерпол заявку, чтобы Интерпол удалил этот ордер как давление на свидетеля», – сказала россиянка.

Ефимова сказала, что удивлена тем, как мальтийцы и киприоты реагируют на коррупционные расследования. «В Facebook что мальтийцы, что киприоты пишут – «а что ты вообще рот открыла, ты посмотри, откуда ты сама». Но в РФ борются с коррупцией, министров сажают. И тот же Кипр не выдает РФ тех, кого РФ объявляет в розыск за коррупцию. Что на Мальте, что на Кипре раздают паспорта всем тем, кто бежал из России. Им дают защиту, паспорта и говорят, что это мы такие «коррупционные». И поступают угрозы мне. Но большинство людей, в том числе и мальтийцы, поддерживают меня», – сказала Ефимова.

Отвечая на вопрос о ходе расследования убийства Гализии, она высказала мнение, что дело «замнут». «В прошлом году арестовали бизнесмена, который якобы заказал убийство, но до сих пор все тянется. В июле этого года главный свидетель – тот, кто был посредником, как он заявляет, между бизнесменом и убийцей, – якобы сам себя порезал ножом. Президент его помиловал, и он выступал в качестве свидетеля в суде. Потом его нашли в луже крови и сказали, что он сам себя попытался убить ножом. То есть, он себя колол в горло и в живот. Он выжил, но уже не может говорить, у него проблемы с голосовыми связками», – сказала россиянка.

«Мне кажется, все это затягивают, пока вообще нет никакого прогресса, пока идет судебное заседание. Мне кажется, все это дело замнут. Три года прошло. И это же Мальта, там всего 400 тыс. жителей, и что, за три года нельзя найти никаких доказательств? Им же Интерпол предоставил все записи телефонных разговоров, он нашел все доказательства. Просто Мальта не хочет их использовать, как я понимаю. И есть не только косвенные, но и прямые доказательства», – сказала Ефимова.

Что касается вмешательства Кипра, по ее словам, есть данные о связи Мальты с Кипром. «Знакомые журналисты говорят, что «Аль-Джазира» готовит публикации по Мальте (подобные публикациям о ситуации с продажей золотых паспортов на Кипре). Посмотрим, чем это завершится», – сказала Ефимова, добавив, что не сдастся.

Напомним, в 2018 году мальтийская журналистка и блогер Дафни Каруана Гализии погибла от взрыва ее машины рядом с собственным домом в октябре. Она вела расследования, связанные с так называемыми панамскими архивами. В убийстве Гализии обвиняются три человека.

Банк обвинил россиянку в растрате, однако та отвергала все обвинения. После инцидента она приехала в Грецию, так как ее муж является греком.

В марте Ефимова сама пришла в отделение полиции на площади Синтагма в центре Афин и была арестована на основании двух европейских ордеров, выданных властями Мальты.

После ареста гражданки РФ 36 депутатов Европарламента направили письмо властям Греции с призывом не экстрадировать ее на Мальту, поскольку это угрожает ее жизни. Евродепутаты поставили под сомнение обоснованность обвинений мальтийских властей.

Помимо этого, запросы на выдачу и два европейских ордера на ее арест были составлены с нарушением, вменяемые обвинения неясны и являются незначительными с точки зрения уголовного закона.