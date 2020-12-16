Jeep выпустит 7-местный кроссовер Grand Compass

16.12.2020, 11:58, Новости дня

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Известный автомобильный бренд Jeep приступил к дорожным испытаниям новой модели кроссовера с семиместным салоном.

Автомобиль уже частично рассекретили фотошпионы, продемонстрировав снимки. Однако рассмотреть новинку кроссовера в полном виде не представляется возможным по причине плотной защитной пленки. Эксперты не исключают, что официальный выход состоится в следующем году. Ближайшими конкурентами здесь станут Volkswagen Tiguan Allspace и Peugeot 5008. Из характеристики известно, что покупатели смогут выбрать модель с 1,3 и 1,4-литровыми агрегатами.

Среди новшеств также указывают девятиступенчатую коробку передач и возможность покупки комплектации с системой полного привода.