 

В РФ за сутки выявили 26,5 тыс. случаев коронавируса

16.12.2020, 11:16, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

За минувшие сутки в РФ выявлено 26509 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Как сообщается в Telegram-канале штаба, «за последние сутки в РФ выявлено 26509 новых случаев коронавируса в 85 регионах», из них 17,8% не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5028, Санкт-Петербурге – 3758, Московской области – 1477.

Всего в стране выявлено 2734454 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 2176100 человек, из них 26490 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксированы 596 летальных случаев. За весь период в РФ от коронавируса скончались 48564 человек.

Накануне, 15 декабря, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 26689. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 180.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.07 / ММА. Дурыманову для очередной победы понадобилась минута

27.10 / Мусульман во Франции призвали игнорировать карикатуры на пророка

07.10 / В ВОЗ призвали научиться жить с коронавирусом

24.10 / В США извинились перед российскими учеными за «санкционный» отказ

09.11 / Врачи оценили визит благодарности 74-летнего пациента из Ухани, преодолевшего 600 км на велосипеде

09.11 / Байден пообещал восстановить мировое лидерство США в борьбе с пандемией

06.09 / Офис Зеленского заявил, что СММ ОБСЕ опровергла изменения в позициях ВСУ в Донбассе

04.07 / По итогам встречи в нормандском формате в Берлине Россия взяла паузу для подготовки ответа – Офис президента Украины

26.08 / В СБУ заявили, что бывшее руководство Укртрансбезопасности нанесло ущерб государству на более чем 100 млн грн

06.08 / Рубль вырос к доллару и подешевел к евро

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска