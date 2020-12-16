В РФ за сутки выявили 26,5 тыс. случаев коронавируса

16.12.2020, 11:16, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

За минувшие сутки в РФ выявлено 26509 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Как сообщается в Telegram-канале штаба, «за последние сутки в РФ выявлено 26509 новых случаев коронавируса в 85 регионах», из них 17,8% не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5028, Санкт-Петербурге – 3758, Московской области – 1477.

Всего в стране выявлено 2734454 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 2176100 человек, из них 26490 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксированы 596 летальных случаев. За весь период в РФ от коронавируса скончались 48564 человек.

Накануне, 15 декабря, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 26689. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 180.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.