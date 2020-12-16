Возлюбленная “танцующего миллионера” Вакки настучала ему по голове ложками

16.12.2020, 11:10, Новости дня

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Итальянский бизнесмен Джанлука Вакки, известный как “танцующий миллионер”, устроил со своей возлюбленной – моделью Шэрон Фонсекой импровизированный домашний оркестр, записав результат на видео. Шуточный ролик он разместил 15 декабря на своей странице в Instagram.

На видео Фонсека изображает барабанщицу, выбивая дробь по кастрюле, надетой на голову Вакки, а он в это время воспроизводит звуки, похожие на те, которые издает труба.

– Вот почему я не хочу, чтобы она готовила, – подписал ролик Вакки.

https://www.instagram.com/gianlucavacchi/?hl=ru

Фонсека и Вакки состоят в отношениях с 2018 года. В конце октября у пары родилась дочь Джерусалема.

Вакки известен как “танцующий миллионер” благодаря своим постам в Instagram. Сейчас на его аккаунт подписано 19,5 млн человек.