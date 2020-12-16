 

В Кабмине рассказали, кому из украинцев в 2021 году повысят зарплату

16.12.2020, 11:10, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В государственном бюджете Украины на 2021 год предусмотрено повышение зарплат для двух категорий населения. Об этом министр финансов Сергей Марченко рассказал телеканалу “Украина 24”.

“Каждый найдет в этом бюджете что-то для себя. Работники образования найдут повышение зарплат на 26%, медики — на 30%. Найдут социальную защиту незащищенные категории населения, такие как пенсионеры. То есть это бюджет, который позволяет нам сбалансировать все основы государственной политики в одном конкретном документе и по нему четко идти”, – сообщил министр.

Также он отметил, что этот бюджет предусматривает 100 млрд на капитальные инвестиции.

По данным (.xlsx) госстата, средняя зарплата медиков в июле – сентябре этого года составляла 8779 грн, работников образования – 9249 грн.

Проект госбюджета на 2021 год опубликовали 14 сентября. Верховная Рада Украины 5 ноября приняла проект в первом чтении, а 15 декабря – во втором.

Доходы бюджета предусмотрены на уровне 1,092 трлн грн, расходы – 1,328 трлн грн. Прожиточный минимум с 1 января устанавливается на уровне 2189 грн, а минимальная зарплата – 6 тыс. грн, говорится на сайде Рады.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.09 / В Москве за сутки умерли 16 пациентов с коронавирусом

21.09 / Лекарств для больных СOVID-19 и средств индивидуальной защиты в столичных больницах достаточно – Кличко

22.07 / В Кремле раскрыли детали разговора Путина с премьером Греции

06.08 / В Бундестаге оценили шансы иска экологов против «Северного потока – 2»

21.11 / Пашинян захотел провести реформу армии

22.07 / «Президентские» выплаты получили родители более 90% детей

04.11 / Финал «Большой перемены» завершился праздником в честь Дня народного единства

11.08 / В Минске перед началом акции протеста закрыли метро, СМИ сообщают о задержании журналистов

24.09 / Bloomberg – урожайный сезон позволит России укрепить своё господство на мировом рынке пшеницы

10.10 / Коронавирусные рекорды фиксируют в мире и Украине, Кабмин предложил ввести санкции против Никарагуа. Главное за день

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска