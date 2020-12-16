В Беларуси отец и сын спасались от силовиков на территории посольства Швеции. Они живут там более трех месяцев

16.12.2020, 11:10, Новости дня

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Виталий и Владислав Кузнечики из белорусского города Витебск уже более трех месяцев живут на территории посольства Швеции в Минске. Они прибыли к диппредставительству 11 сентября, чтобы просить политическое убежище, пишет портал TUT.BY 15 декабря.

Юрист из Швейцарии Вадим Дроздов сообщил порталу, что 12 ноября 2020 года получил сообщение от Управления Верховного комиссара по правам человека ООН. В нем Комитет против пыток отказал властям Швеции в снятии временных мер. Они обязывали воздержаться от действий, которые могут привести к задержанию Виталия и Владислава в Беларуси.

Это значит, что Виталий и Владислав сейчас могут и дальше продолжать оставаться на территории посольства, пишет портал. Комментарии журналистам Кузнечики не дают, говорят, что в этом нет смысла и у них все хорошо.

В день их прибытия под посольство дверь им не открыли. Шведские дипломаты сказали тогда, что не дают политического убежища. Тогда отец и сын перепрыгнули через забор. С того момента мужчины находятся на территории диппредставительства, ожидая разрешения их ситуации.

По их словам, 6 сентября в Витебске проходили акции протеста, участников жестко задерживали силовики. Кузнечикам удалось избежать задержания.

“Мы ушли, но понимали, что может быть преследование. Мы свою семью не видели, телефоны сразу выключили и остались у знакомых”, – говорил Владислав.

Сына и отца позже обвинили по статье 364 Уголовного кодекса Беларуси (насилие, либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел). Обвиняемыми они стали еще 15 сентября, а их адвокату узнал об этом только 2 ноября от местного юриста.

Сколько еще Кузнечики пробудут на территории посольства и как может решиться их вопрос, пока не известно.

Похожая ситуация случилась в Азербайджане. Правозащитник Эмин Гусейнов, известный своей критикой режима президента страны Ильхама Алиева, скрывался от властей в посольстве Швейцарии, сообщало ВВС. В августе 2014 года его обвинили в незаконном предпринимательстве и уклонении от уплаты налогов, с тех пор он скрывался в здании посольства и говорил, что его преследуют по политическим мотивам.

Швейцария вела переговоры с Азербайджаном несколько месяцев, чтобы добиться беспрепятственного вывоза правозащитника. В июне 2015 года он покинул страну на самолете швейцарского министра.

С 9 августа в Беларуси не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибло четыре участника митингов. Тихановская заявляла 28 ноября, что в Беларуси во время протестов погибло восемь человек.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина.

Министры иностранных дел стран Евросоюза 19 ноября договорились активизировать работу над третьим пакетом санкций против Беларуси. Его должны утвердить 16 декабря, под санкции попадут 29 физических лиц и семь организаций.