Расследование об отравлении Навального набрало более 9 млн просмотров в YouTube. Официальные российские СМИ его проигнорировали

16.12.2020, 9:24, Новости дня

Официальные СМИ России практически не отреагировали на расследование о причастности к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального сотрудников Федеральной службы безопасности России, отмечает 15 декабря “Медуза”.

Расследование The Insider, Bellingcat, CNN совместно с Der Spiegel было опубликовано 14 декабря. В тот же день видео с этим расследованием появилось и на YouTube-канале Навального и уже набрало более 9 млн просмотров и находится на первом месте российских трендов YouTube.

Однако официальные медиа РФ практически ничего не написали по этому поводу. Госагентство ТАСС не написало ни одной новости с этого расследование. Последние их публикации о Навальном рассказывают о статье The Sunday Times, журналисты которого говорили, что политика травили дважды.

У другого госагентства “РИА Новости” была одна заметка – о заявлении Навального, что он вернется в Россию (без упоминания о расследовании).

Одна заметка была и у агентства “Интерфакс” – о заявлении Навального, что он обратится в правоохранительные органы “в связи с публикациями в СМИ о новых обстоятельствах его отравления” (с кратким упоминанием о расследовании, “в котором утверждается, что к отравлению причастны несколько сотрудников ФСБ”).

На таких телеканалах как “Первый канал”, “Россия 1” и НТВ не было ни одного сюжета о расследовании, подчеркивает “Медуза”.

В русской версии сайта RT появилась одна авторская колонка, в которой расследование названо “инфонавозом” (без упоминаний его сути). На английской версии RT – заметка с пересказом основных выводов расследования.

В Кремле ситуацию также не комментируют, а пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отменил ежедневный онлайн-брифинг с журналистами, его не будет и сегодня, 16 декабря.

Из официальных лиц на расследование отреагировал только первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в своем Twitter.

“Самым большим шоком является то, как делаются эти “открытия”… С нулевым уровнем знаний, творческим воображением и западными деньгами можно “открыть” все. Копайте глубже – на самом деле Кремль пытался убить его каждый год с момента его рождения, он был подопытным кроликом отряда убийств ФСБ!”, – написал он.

Even the biggest shock is how these “discoveries” are made..with zero level of expertise, creative imagination and Western money you can “discover” everything. Dig deeper – in fact Kremlin tried to kill him every year since he was born, he was FSB’s killing unit guinea pig! https://t.co/kUQWxlOOdb

— Dmitry Polyanskiy (@Dpol_un) December 15, 2020

Самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика 20 августа. Оппозиционер находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания.

22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику “Шарите”.

Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на “Новичок”. Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы “Новичок” подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи “Шарите” сообщили 7 сентября о его выведении из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Как писала Le Monde, Путин 14 сентября в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном предположил, что Навальный “по неустановленной причине” мог сам принять яд из группы “Новичок”.

15 октября Европейский союз ввел санкции против шести российских чиновников из-за отравления Навального. К санкциям присоединилась Великобритания. Палата представителей Конгресса США призвала Белый дом также ввести санкции.