Объявлен ценник на модель кроссовера Subaru XV

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16.12.2020, 9:18, Новости дня
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Японский автомобильный гигант Subaru объявил о подготовке к началу продаж на китайском рынке нового кроссовера Subaru XV.

Данный автомобиль уже рассекретили по его стоимости для местного рынка. Вместе с тем для китайских покупателей начнут поставку одновременно четырех модификаций, тогда как в начальном исполнении стоимость кроссовера составит от 191,8 тысяч юаней. Под капотом нового паркетника установили 2-литровый бензиновый двигатель с мощностью 150 л.с. Однако модель поставляется и электромотором.

Во всех версиях установили систему полного привода. Кроссовер Subaru обладает продвинутыми системами безопасности, а также расширенными опциями. Кроме того, здесь задействовали систему мониторинга слепых зон и предупреждение столкновений.



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