В «Современнике» ответили на обвинения в «позорном» прощании с Гафтом

16.12.2020, 7:59, Новости дня

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Представитель театра «Современник» прокомментировал высказывание актера Станислава Садальского, который раскритиковал прощание с народным артистом РСФСР Валентином Гафтом.

Артист возмутился тем, что в зале «Современника» якобы было мало людей, и на мероприятии «практически отсутствовали молодые узнаваемые актеры театра».

В «Современнике» назвали слова Садальского некорректными, циничными и неприятными и заявили, что Гафта проводили достойно. Подчеркивается, что в театре учли введенные в Москве из-за пандемии ограничительные меры.

«Зал должен был быть заполнен на 25%. Если бы в зале было битком, то у театра были бы большие неприятности, крупный штраф. Пришли те люди, которые смогли там быть. <…> И то, что многие люди пожилые не смогли быть, это тоже можно понять», – отметил собеседник Daily Storm.

Также представитель «Современника» отметил, что Садальский, вероятно, плохо знает состав труппы театра. Однако, как он добавил, актер имеет право на свое мнение.

Советский и российский актер, народный артист РСФСР Валентин Гафт скончался в субботу в возрасте 85 лет, сообщила его супруга Ольга Остроумова. Смерть актера подтвердили и в театре «Современник». В августе 2019 года актер перенес инсульт, а в сентябре был частично парализован. Врачи оценивали состояние артиста как тяжелое, по некоторым сведениям, ему требовалась хирургическое вмешательство. Глубокие соболезнования родным народного артиста РСФСР выразил президент Владимир Путин.