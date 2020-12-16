Малышева назвала лучший способ сбить температуру при коронавирусе

16.12.2020, 7:40, Новости дня

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Телеведущая и врач Елена Малышева объяснила, почему рекомендует сбивать температуру при коронавирусе парацетамолом.

Она обратила внимание на универсальность этого препарата.

«Парацетамол глобально подходит всем. Самое главное – он разрешен бремененным и кормящим матерям», – отметила Малышева в эфире Первого канала.

Медик отметила, что парацетамол – жаропонижающий препарат, безопасность которого для беременной кормящей женщины и малыша или плода «доказана с самым высоким критерием». При этом она предупредила об опасности аспирина для детей младше 12 лет.

«Он вызывает судороги, если его дают для снижения температуры», – уточнила врач.

Малышева добавила, что и взрослым, и детям также можно пить ибупрофен.

Ранее врач и телеведущий Евгений Комаровский развеял заблуждение, что нестероидные противовоспалительные средства якобы могут облегчать течение COVID-19.