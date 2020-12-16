Суточный прирост умерших от коронавируса в Германии достиг рекорда

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16.12.2020, 7:40, Новости дня
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Число умерших пациентов с коронавирусом в Германии за сутки увеличилось на 952 – это максимум за весь период пандемии, сообщил Институт Роберта Коха.

За прошедшие сутки в Германии зафиксировано 27 728 случаев заражения, за все время пандемии коронавирус был выявлен у 1 379 238 жителей страны. Общее число умерших от коронавируса в Германии составляет 23 427, передает ТАСС.

Ранее в Германии произошел резкий скачок случаев заражения коронавирусом.

В начале недели канцлер Германии Ангела Меркель назвала недостаточными действующие ограничения контактов для борьбы с распространением коронавируса и поддержала рекомендации об их ужесточении, в том числе закрытие магазинов до 10 января. С 16 декабря в Германии также введут жесткий карантин из-за коронавируса.  



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