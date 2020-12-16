 

Билл Гейтс предупредил о «худшем» периоде пандемии в США в ближайшие месяцы

16.12.2020, 7:34, Новости дня
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Следующие четыре-шесть месяцев могут стать самым опасным временем за всю пандемию COVID-19, пишет Business Insider со ссылкой на заявление основателя Microsoft Билла Гейтса. Тем не менее, по словам Гейтса, он верит в безопасность вакцины от коронавируса, первая инъекция которой недавно была сделана в США.


Reuters

Миллиардер и соучредитель корпорации Microsoft Билл Гейтс предупредил, что зимний всплеск заболеваемости коронавирусом в США может стать самым смертоносным за всё время пандемии, несмотря на начало массовой вакцинации в стране, передаёт Business Insider.

В частности, американский миллиардер отметил, что следующие четыре-шесть месяцев могут стать «худшими» за время пандемии. В связи с этим Гейтс поддержал введение ограничительных мер по борьбе с распространением коронавируса.

«Если бы мы следовали правилам, носили бы маски и соблюдали дистанцию, то могли бы избежать большей части этих смертей», — заявил Гейтс.

Как отмечает Business Insider, миллиардер принимал активное участие в создании вакцины от коронавируса и уверен в безопасности и необходимости массовой вакцинации. Фонд Билла и Мелинды Гейтс выделил на разработку препарата и лечение заболевания в США $100 млн. Так, Гейтс заявил, что готов публично сделать инъекцию. По словам предпринимателя, подобный шаг должен внушить людям доверие к вакцине и убедить их в её безопасности.

Тем не менее, по словам Гейтса, передача дел от администрации президента Дональда Трампа команде Джо Байдена осложнит распределение вакцины в США. Однако миллиардер подчеркнул, что «доволен тем, как избранный президент Байден и его команда отбирают кадры и намечают приоритеты для решения этой проблемы».
  
Business Insider напоминает, что пока американцы неоднозначно относятся к вакцине. Так, по данным исследовательского центра Pew Research Center, из 10 093 участвовавших в их опросе жителей США лишь 21% признались, что точно сделают прививку от коронавируса.



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