Представлен новый процессор Snapdragon 678 для недорогих смартфонов

16.12.2020, 4:50, Новости дня

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Компания Qualcomm провела презентацию нового процессора, предназначенного для создания недорогих моделей смартфонов. Устройство получило название Snapdragon 678.

В данном случае речь идет об однокристальной системе, которая позволяет мобильному гаджету дольше работать в автономном режиме. Кроме того, специалисты говорят о возможности улучшить качество фото- и видеосъемки.

Производство новых процессоров основано на техпроцессе 11 нм. Тестовая частота Snapdragon 678 составляет 2,2 ГГц, то есть на 10% выше, чем у предшественника Snapdragon 675. Как сообщают разработчики, с данным чипом повысится и производительность смартфонов эконом-класса, которые теперь моно выпускать с улучшенными характеристиками.