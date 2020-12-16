Власти Москвы заявили о готовности к потоку туристов в новогодние праздники

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16.12.2020, 0:28, Новости дня
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Российская столица готова к потоку туристов в новогодние праздники из-за закрытых границ, сообщил глава московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Он отметил, что нельзя исключать вариант, что людей будет гулять много, поскольку в условиях закрытых границ в Москву может приехать больше людей, да и москвичей останется в городе больше.

«Мы готовы», – сказал Немерюк в эфире телеканала «Россия 24», отвечая на вопрос, готовы ли власти к потоку российских туристов, передает РИА «Новости».

Немерюк также заявил, что московские власти не видят предпосылок к закрытию ресторанов и магазинов на фоне распространения коронавируса. Чиновник также сказал, что нет планов и по введению в новогодние праздники дополнительных ограничений в местах досуга, в частности на катках. 

Ранее мэр российской столицы Сергей Собянин сообщал, что в Москве на новогодние праздники не планируется вводить дополнительных ограничений по коронавирусу. Также Собянин пояснил, что власти не собираются ограничивать работу метро. 



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