Facebook удалил «связанные с Россией» аккаунты

15.12.2020, 23:34, Новости дня

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Американская корпорация Facebook сообщила об удалении трех сетей аккаунтов, якобы связанных с Россией и Францией, за нарушение ее политики против иностранного вмешательства.

«Сегодня за нарушение нашей политики против иностранного вмешательства или вмешательства другого правительства мы удалили три отдельные сети, которые от имени иностранного или правительственного учреждения проводили скоординированную неаутентичную деятельность. Эти сети возникли во Франции и РФ и были направлены против многих стран в Северной Африке и на Ближнем Востоке», – сообщили в компании, передает РИА «Новости».

В общей сложности были удалены 358 аккаунтов, 161 страница, 32 группы в Facebook и 32 аккаунта в Instagram. Согласно заявлению компании, две из трех сетей были якобы созданы в РФ и ориентированы на ЦАР, Мадагаскар, Камерун, Экваториальную Гвинею, Мозамбик, ЮАР, Ливию, Судан и Сирию.

Ранее в декабре президент Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что РФ не занимается цензурой в мировом медиапространстве, но вынуждена отвечать на такие действия со стороны других стран.

Иностранные компании периодически закрывают доступ к российским аккаунтам и отдельным публикациям. Всего за последние годы в зарубежный черный список попали около 200 русскоязычных каналов. Среди них РИА «Новости», RT, Sputnik и «Россия 1», «Царьград», Anna News, News Front, ФАН, «Крым 24» и другие. Роскомнадзор неоднократно призывал Запад отказаться от цензуры.