 

В Москве за сутки умерли 73 пациента с коронавирусом

15.12.2020, 23:34, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

За минувшие сутки в Москве умерли 73 пациента с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации.

«В Москве скончались 73 пациента с коронавирусом. Оперштаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих», – говорится в сообщении оперативного штаба.

Сутками ранее сообщалось о 77 умерших. Таким образом, общее число умерших в столице достигло 10 095.

За минувшие сутки в РФ выявлено 26 689 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2,7 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5418, Санкт-Петербурге – 3765, Московской области – 1392.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.07 / Медработники на переднем крае борьбы с коронавирусом 

12.09 / Грета Тунберг призвала сделать климатический кризис «главной темой в новостях»

25.08 / Никки Хейли назвала Байдена «хорошим» кандидатом в президенты США для ИГ

12.10 / Названа главная версия появления в Москве-реке ярко-зеленой жидкости

25.07 / Эксперты рассказали, какие способы помогут снизить давление без лекарств

13.12 / Война в Нагорном Карабахе должна стать большим уроком для политических элит Украины – политолог

02.07 / Санкции против “Северного потока-2”: Америка добивается диктата над ЕС

10.12 / “Мы абсолютно довольны”. Представитель Зеленского прокомментировал вывод Венецианской комиссии по решению КСУ

07.10 / На саммите Украина – ЕС подтвердили безвиз, в Кыргызстане отменили результаты выборов. Главное за день

27.08 / Цены на нефть колеблются на фоне урагана «Лаура»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска