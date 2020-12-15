 

На Майдане демонтировали палатки протестующих предпринимателей. Трое правоохранителей получили травмы

15.12.2020, 19:58, Новости дня
✔ Подпишись на наш Telegram-канал «Новости без цензуры»

В Киеве на Майдане Незалежности правоохранители демонтировали палатки предпринимателей, протестующих против жесткого карантина. Об этом 15 декабря сообщила пресс-служба Национальной полиции Киева.

“В сообщении о проведении акции организаторы не уведомляли об установке палаток на Майдане Незалежности. Учитывая это, правоохранители демонтировали их. В результате возникла потасовка”, – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что группа “нетрезвых мужчин набросилась” на полицейских, в результате чего трех стражей порядка госпитализировали “с разбитыми лицами и ушибами”. 

По факту травмирования полицейских начато уголовное производство по ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются личности правонарушителей, заявили в полиции.

Участники инициативы “SaveФОП” начали протестовать сегодня под Верховной Радой с утра. Они требовали отменить кассовые аппараты и запрет на работу при жестком карантине с 8-го по 24 января следующего года.

Кабинет Министров Украины 9 декабря продлил национальный карантин до 28 февраля 2021 года с ограничениями “оранжевой” зоны эпидемической опасности. С 8 января до 00.00 25 января в стране будет действовать “карантин зимних каникул”. Закроют все учреждения образования, кроме детских садов, кафе, бары и рестораны будут работать только навынос; спортзалы, финтес-центры и бассейны будут закрыты. Разрешена работа аптек, заправок, отелей, почтовых операторов, банков, парикмахерских и салонов красоты (по предварительной записи), торговля продовольственными товарами.

В случае стремительного роста количества инфицированных коронавирусной инфекцией правительство может ввести усиленный карантин раньше, чем 8 января.

Президент Украины Владимир Зеленский 24 ноября анонсировал выплаты физическим лицам – предпринимателям и работникам, потерявшим работу из-за усиления карантина. Выплата единоразовой материальной помощи предусмотрена в размере 8 тыс. грн не только ФЛП, но и наемным работникам, зарплата которых составляет менее 30 тыс. грн за третий квартал текущего года. 

Верховная Рада 4 декабря разрешила выделять эти деньги из фонда противодействия коронавирусной инфекции.

14 декабря портал “Дія” начал принимать заявки на получение единоразовой финансовой помощи. За первые 10 часов работы услугой воспользовались более 5 тыс. человек. Сотни тысяч украинцев пытались одновременно подать заявления.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.11 / Бренд GasGas дебютирует в Moto3 в 2021 году

03.08 / Россия обратилась к властям Польши из-за осквернения памятника Рокоссовскому

30.06 / Генсек НАТО предложил «лучший путь» взаимодействия с Россией

20.11 / В мире: Ради борьбы с Китаем США разожгли войну в Африке

27.08 / Американцы обвинили Трампа в инциденте с участием военных РФ и США в Сирии

10.12 / “Я уже не могу ржать”. Кошкина рассказала, что глава Днепропетровской ОГА рекламировал в РФ “своеобразные товары” и снимался в “Давай поженимся”

03.07 / Новая российская система ПВО поставит заслон гиперзвуковому оружию противника

08.12 / Кличко: Я стараюсь сделать все, чтобы консолидировать все фракции новоизбранного городского совета

27.06 / Генсек ООН – надеюсь, что пандемия станет сигналом для сплочения человечества

25.06 / На территории России началось голосование по поправкам в Конституцию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска