 

Названа полученная «Радио Свобода» сумма на пропаганду в России

15.12.2020, 17:30, Новости дня
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«Радио Свобода» с момента регистрации в качестве СМИ-иностранного агента израсходовало на пропаганду в РФ 1 млрд 53 млн рублей, полученных из США, информирует «Комитет защиты национальных интересов».

Организация финансируется за счет средств, предоставляемых Конгрессом США через американское Агентство по глобальным медиа (USAGM), передает «Ридус».

Напомним, в феврале Министерство юстиции повторно внесло «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» в список СМИ, выполняющих функции иностранных агентов.

В июле 2018 года мировой суд в Москве оштрафовал «Радио Свобода» на 100 тыс. рублей за непредставление информации в связи со статусом «иностранного агента» – дело в том, что эта организация сразу попала в реестр иноагентов, однако в 2017 году под записью «Радио Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC)», а теперь как «Общество с ограниченной ответственностью «Радио Свободная Европа/Радио Свобода».

В ноябре в список также попал медиапроект «Север.Реалии», который реализуется «Радио Свобода».



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