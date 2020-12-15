 

В Харькове разоблачили фейковую сеть “колл-центров” с месячным оборотом 7 млн грн

15.12.2020, 16:24, Новости дня
✔ Подпишись на наш Telegram-канал «Новости без цензуры»

Правоохранители разоблачили в Харькове группу злоумышленников, которые под видом работников банковских учреждений обманывали людей. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

С июня по декабрь 2020 года в Харькове были организованы три “колл-центра”, к их деятельности было привлечено более 100 человек. Месячный доход нелегального предприятия составлял более 7 млн грн.

“Операторы” звонили клиентам банков и, выдавая себя за их менеджеров, получали персональные данные граждан, необходимые для доступа к их карточным счетам. В дальнейшем мошенники завладевали средствами потерпевших, осуществляя их перевод на подконтрольные членам группы счета. Деньги переводились на территорию государства-агрессора, затем в форме криптовалюты возвращались в Украину”, – отметили в релизе.

По информации полиции, у фейковых “колл-центров” были офисы, компьютерная техника, средства связи, осуществлялась работа по подбору администраторов, операторов и специалистов по программному обеспечению. За работой администраторов осуществлялся контроль.

“Правонарушители использовали клиентскую базу одного из банков, основанных государством-агрессором, который действовал на территории Украины”, – уточнили в полиции.

14 декабря правоохранители провели 14 обысков в “колцентрах”, помещениях организаторов и активных участников группы. Полиция изъяла компьютерную технику, документы, банковские карты и 140 тыс. грн.

Следственые действия проводились в рамках уголовного производства, открытого 29 сентября по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. После выяснения роли каждого из участников схемы будет решен вопрос о переквалификации действий правонарушителей по признакам совершения преступлений в составе организованной группы, уточнили в полиции.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.07 / Демпартия США обвинила Facebook в отказе пресечь «ложь» Трампа

02.07 / Лукашенко подал документы для регистрации кандидатом в президенты Белоруссии

26.11 / На “Электротяжмаше” началась реализация программы финансового оздоровления – Фонд госимущества

21.09 / ЕС не смог согласовать санкции против Белоруссии

06.10 / Facebook удалила пост Трампа, в котором он сравнил коронавирус с сезонным гриппом

24.09 / Le Monde – проблемы кембриджского клуба для детей элиты не встретили сочувствия британцев

01.08 / Вакцинацию от коронавируса для россиян обещали сделать бесплатной

02.10 / В Канаде создан топливный элемент без мембраны

25.08 / Пресс-секретарь сообщила, что состояние Тимошенко остается тяжелым. СМИ пишут, что ее подключили к аппарату ИВЛ

27.08 / На Украине заявили о начале Первой мировой биологической войны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска