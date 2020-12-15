 

В РФ построят десять краболовных судов нового типа

15.12.2020, 16:18, Новости дня
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Российская рыболовецкая отрасль до 2024 г. получит десять новых судов, предназначенных для ловли крабов. Об этом сообщили авторы проекта, получившего название DAMEN CC 5712.

Особенности конструкции состоят в наличии гребного винта со сменным шагом, поясняют специалисты. Фактически речь идет о самых современных судах для ловли крабов.

Восемь судов будут построены на верфи, расположенных в Находке. Еще два – у «Братьев Нобель». Все они однотипны, поясняют специалисты. Длина – по 57,7 метра, ширина – по 12,6 метра. На судах установят дизельные двигатели мощностью по 1620 кВт. При этом в море они смогут развивать скорость до 12 узлов. Подруливающие устройства мощностью 400 кВт повысят маневренность.



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