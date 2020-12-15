 

Суд разрешил ГБР заочно расследовать действия экс-главы МВД Украины Захарченко во время Майдана

15.12.2020, 15:30, Новости дня
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Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Государственного бюро расследований о предоставлении разрешения на проведение специального досудебного расследования в отношении экс-министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

Следствие подозревает Захарченко в организации в составе преступной группировки с 18-го по 20 февраля 2014 года незаконного препятствования проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, превышении власти и служебных полномочий, что повлекло тяжкие последствия, умышленные убийства и покушения на убийства, умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, а также теракт.

Кроме Захарченко в уголовном производстве фигурируют бывший президент Украины Виктор Янукович, экс-заместитель главы МВД Виктор Ратушняк, экс-глава Службы безопасности Украины Александр Якименко и его первый заместитель Владимир Тоцкий, бывший командующий внутренних войск МВД Украины Станислав Шуляк и другие чиновники, говорится в сообщении ОГУ.

По информации российского издания “Проект“, экс-глава МВД Украины Виталий Захарченко скрывается в России. До развода с женой он владел имением на территории коттеджного поселка “Парк Виллы“ в Жуковке.

Как информирует сайт МВД Украины, Захарченко находится в розыске с 2014 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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