Еще один нардеп от “Слуги народа” заболел COVID-19

15.12.2020, 13:42, Новости дня

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Нардеп от “Слуги народа” Андрей Герус заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в Facebook 15 декабря.

“Получил положительный тест на COVID-19, чувствую себя нормально, нахожусь дома. Заболели всей семьей, дети переносят легче, практически бессимптомно”, – написал он.

https://www.facebook.com/andriy.gerus/posts/10222428143546082

14 декабря спикер парламента Дмитрий Разумков сообщал, что COVID-19 переболели или болеют 211 сотрудников аппарата Верховной Рады и 128 нардепов.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В Украине за время эпидемии коронавирус подтвердили у 909 082 человек, умерло 15 480 заболевших, выздоровело 522 868.