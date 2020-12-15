В Госдуме разъяснили значение законопроекта об ответственности за онлайн-клевету

15.12.2020, 13:30, Новости дня

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«Если кто-то распространяет заведомо ложные сведения, нет разницы, где это сделано – на телеканале или в сети», – сообщил газете ВЗГЛЯД советник вице-спикера Госдумы Илья Костунов. Так он прокомментировал внесение в Госдуму законопроекта, который вводит уголовную ответственность за клевету в интернете.

«Предложение добавить ответственность за клевету в интернете в уголовный кодекс РФ совершенно правильное. Это преступление может иметь тяжкие последствия, особенно потому, что информация, размещенная в сети, имеет невероятно широкую аудиторию», – сказал советник заместителя председателя Госдумы, эксперт по интернет-технологиям Илья Костунов.

В понедельник в Госдуме сообщили о внесении законопроекта, который вводит уголовную ответственность за клевету в интернете. Предполагается, что нарушитель будет отвечать за распространение заведомо ложных сведений в интернете так же, как и за клевету в публичных выступлениях и в публикациях в прессе. Кроме того, поправки в «профильную» 128-ю статью УК вводят уголовное наказание за клевету в отношении нескольких лиц, и ужесточают санкции вплоть до реального лишения свобода.

Как отмечают разработчики, закон даст возможность Роскомнадзору блокировать клеветнические сообщения во внесудебном порядке – по обращению генпрокурора и его замов. Если владельцы сетевых ресурсов и провайдеры откажутся удалять незаконную информацию (включая клевету), то будут введены оборотные штрафы – за повторное невыполнение требования Роскомнадзора об удалении или ограничении доступа наказание не менее 4 млн рублей.

Костунов отметил, что законопроект стал прямым продолжением конституционных положений. «В Основном законе зафиксировано право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, а также на защиту своего доброго имени. Также в уголовном процессе действует презумпция невиновности, а значит, суд должен будет досконально разбираться, была ли заведомая ложность распространяемых сведений», – добавил он.

Собеседник уверен – «если кто-то умышленно распространяет клеветнические сведения в интернете, он должен нести за это ответственность». «Сейчас возможности распространения информации настолько возросли, что потребовалось дополнительное регулирование этих процессов. Но если кто-то распространяет заведомо ложные сведения, нет разницы, где это сделано – на телеканале или в интернете», – заключил Костунов.

Как отмечают эксперты, клевета и кибербуллинг (травля и угрозы в Сети) становятся все более распространенным явлением в Рунете, в том числе в регионах – например, о подобных громких случаях сообщала местная пресса Архангельска, Белгорода, Саратовской и Вологодской областей. По оценке специалистов, подобные инциденты говорят о том, что проблема назрела и требует пресечения, в первую очередь при помощи законодательного введения ответственность за онлайн-клевету и угрозы.