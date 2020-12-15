 

“Может, кто-то что-то нашептал ему на меня?” Киркоров уволил домработницу, проработавшую у него 30 лет

15.12.2020, 12:48, Новости дня
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Российский певец Филипп Киркоров уволил свою 79-летнюю домработницу Людмилу Дороднову после 30-летнего сотрудничества. Об этом она рассказала в эфире российского канала НТВ.

По словам Дородновой, она справлялась со всеми обязанностями, но артисту якобы нужна помощница “поживее и помоложе”. Помощница отметила, что разговоры об увольнении начались еще три года назад.

“Ему нужна новая домработница. Может быть, кто-то что-то нашептал ему на меня? Не знаю. Знаю, что я Филиппа люблю. Для меня он как ребенок всегда был”, – сообщила она.

Дороднова подчеркнула, что в последнее время Киркоров вел себя “нервно и вспыльчиво”.

Помощница артиста сообщила, что после увольнения Киркоров с ней не общается и не отвечает на ее звонки.

Дороднова работала помощницей у советской и российской певицы Тамары Миансаровой, после помогала по дому бывшей жене Киркорова – российской артистке Алле Пугачевой, а когда супруги расстались, Дороднова устроилась домработницей в семью певца.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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