В бюджете на 2021 должны быть средства на поддержку “зеленой” энергетики – эксперт

15.12.2020, 12:48, Новости дня

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В бюджете на 2021 должны быть заложены средства на поддержку “зеленой” энергетики, но есть риск приостановки действия нормы о финансировании как минимум 20% возобновляемой энергетики, заявила директор Европейско-украинского энергетического агентства (ЕУЕА) Александра Гуменюк в эфире канала “Украина 24” 11 декабря.

“В июле, когда были приняты поправки в закон об альтернативных источниках энергии, была действительно внесена норма, что в связи с кризисной ситуацией необходимо создать 20% доплаты именно из государственного бюджета. Инвесторы, конечно, с облегчением к этому отнеслись, надеясь по стабилизации отрасли”, – пояснила она.

Как пишет “РБК-Украина”, Гуменюк рассказывала, что речь идет о выделении 10,6 млрд грн.

“Однако по состоянию на сейчас есть проект закона о госбюджете на следующий год, где предусмотрено, что норма о 20% из госбюджета может быть приостановлена. Поэтому на следующий год мы снова планируем недоплаты по “зеленому тарифу”, – отметила Гуменюк.

ЕУЕА и Министерство энергетики Украины поддерживало эту норму, сказала эксперт.

“Будем продолжать посылать письма с просьбами учесть наши предложения”, – добавила она.

1 августа вступил в силу закон №810-IX, он предусматривает, в частности, снижение “зеленых” тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ, введение полной ответственности за “небалансы” для производителей “чистой” электроэнергии с 2022 года (50% в 2021 году) и другие нормы. Указанные меры позволят экономить государству 7 млрд грн ежегодно, считают авторы документа. Закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ – в четвертом квартале этого года государство должно погасить 40% задолженности (9 млрд грн), а остальные 60% – в 2021 году.

Меморандум между правительством и инвесторами в ВИЭ предусматривает обеспечение 100% выплат за произведенную “зеленую” электроэнергию, начиная с августа этого года.

В конце августа премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство планирует в четвертом квартале 2020 года выплатить 40% накопленных перед “зеленой” генерацией долгов, писала “Энергореформа”.

10 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина реализовала положения меморандума между Кабинетом Министров и иностранными инвесторами в возобновляемую энергетику по сокращению “зеленых” тарифов для солнечных и ветровых станций, что уменьшило финансовые затраты на “зеленую” энергетику, писало агентство “РБК-Украина”.

Министерство энергетики Украины предлагало дополнить проект государственного бюджета на 2021 год пунктом о выделении средств в размере 11,55 млрд грн для финансовой поддержки ГП “Гарантированный покупатель”, чтобы предприятие имело возможность осуществлять оплату за произведенную “зеленую” электроэнергию.

По состоянию на начало декабря сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга (22,4 млрд грн) не было, в проект государственного бюджета на 2021 год правительство не заложило 20% на частичную оплату “зеленой” электроэнергии, как того требует законодательство.