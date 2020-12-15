 

“Раньше было лучше”, “Перебор”. Блогер Покрещук, увеличившая скулы, показала, как выглядела год назад

15.12.2020, 11:54, Новости дня

Instagram-блогер, участница четвертого сезона проекта “Від пацанки до панянки” на “Новом канале” Анастасия Покрещук 14 декабря разместила на своей странице в Instagram коллаж, совместив снимки, на которых запечатлена сейчас и год назад. 

Покрещук отметила, что за год у нее “выросли скулы”. Также за это время блогер изменила цвет волос, перекрасив их в ярко-розовый цвет.

“Раньше было лучше”, – прокомментировали публикацию фолловеры.

“Год назад – крутое фото и внешность красивая. Сейчас перебор”, – написали в комментариях пользователи сети.

“Блондинкой похожа на [проживающую в России украинскую певицу Светлану] Лободу”, – отреагировали на фото подписчики.

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Публикация от Анастасия (@_just__queen_)

Покрещук родилась в 1990 году в Киеве. Окончила Киевский национальный университет имени Шевченко, получив диплом психолога.

В 2019 году приняла участие в четвертом сезоне реалити-шоу “Від пацанки до панянки” на “Новом канале”.

Всемирную известность блогер получила после того, как с помощью инъекций самостоятельно увеличила себе скулы. О ее преображениях летом 2020 года написал таблоид Daily Star.

По словам Покрещук, на увеличение скул ей понадобилось порядка 60 тыс. грн, а сама процедура заняла около года.

До того как изменить черты лица, блогер выглядела вот так.

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Публикация от Анастасия (@_just__queen_)

Сейчас на ее страницу подписано более 237 тыс. фолловеров.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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