Прощание с Валентином Гафтом началось в Москве

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15.12.2020, 11:32, Новости дня

Прощание с народным артистом РСФСР Валентином Гафтом началось во вторник в московском театре «Современник», где актер служил почти полвека.

Гроб с телом артиста установлен на сцене в окружении цветов и венков, в частности, от президента, правительства, министра обороны. На большом экране показывают фото из архива актера, звучит тихая музыка, записи песен и стихов в исполнении Гафта.

На церемонию прощания пришли актеры Сергей Гармаш, Эммануил Виторган, Александр Рапопорт, Елена Яковлева, президент Федерации хоккея РФ Владислав Третьяк, певец Александр Розенбаум, глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский и другие.

«Хочется говорить о Валентине Иосифовичем как о невероятной планете, я горжусь тем, что он закончил Школу-студию МХАТ. Они были однокурсниками с Олегом Павловичем Табаковым, им было разрешено и предписано говорить такое, что наше поколение не может, мы мельче. Мы прощаемся с Валентином Иосифовичем, и это обедняет нашу интонацию – и актерскую, и человеческую. Он имел право на правду, он ее всегда говорил. Валентин Иосифович был один из тех, кто всегда досказывал, его будет очень не хватать», – передает РИА «Новости» слова ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого.

Позже Гафта похоронят на Троекуровском кладбище рядом с актерами Сергеем Юрским и Алексеем Булдаковым.

Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве. Окончил Школу-студию МХАТ в 1957 году, играл в Театре имени Моссовета, в Московском драматическом театре, в «Ленкоме», а с 1969 года служил в театре «Современник». Гафт дебютировал в кино в фильме «Убийство на улице Данте» в 1956 году, после чего стал активно сниматься, среди его популярных работ роли в фильмах «Гараж», «Небеса Обетованные», «О бедном гусаре замолвите слово…», «Мастер и Маргарита», «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Старые клячи», «Визит дамы» и многих других.

Советский и российский актер, народный артист РСФСР Валентин Гафт скончался в субботу в возрасте 85 лет, сообщила его супруга Ольга Остроумова. Смерть актера подтвердили и в театре «Современник». В августе 2019 года актер перенес инсульт, а в сентябре был частично парализован. Врачи оценивали состояние артиста как тяжелое, по некоторым сведениям, ему требовалась хирургическое вмешательство. Глубокие соболезнования родным народного артиста РСФСР  выразил президент Владимир Путин.



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