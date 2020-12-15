Названы наиболее востребованные профессии года

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15.12.2020, 6:46, Новости дня

Рейтинг самых востребованных профессий по итогам 2020 года возглавили менеджеры по продажам, инженеры и водители, в том числе таксисты, показало исследование HeadHunter.

В ходе исследования были проанализированы вакансии, размещенные на платформе в течение 2020 года, учтены синонимы в названии профессий.

Врачи оказались лишь на четвертой строчке рейтинга, за ними следуют бухгалтеры, менеджеры по работе с клиентами, токари, торговые представители, слесари и продавцы-консультанты, передает РИА «Новости».

Московский топ-10 несколько отличается от общероссийского. На первых двух местах здесь также находятся менеджер по продажам и инженер, затем идут бухгалтер и водитель, на шестом разместились менеджеры по работе с клиентами.

Остальные места в столичном рейтинге занимают профессии, которые не попали в первую десятку общероссийского перечня. Так, на пятой позиции находятся программисты, с 7 по 10 места находятся юрист, повар, кладовщик и продавец-кассир.

Напомним, в сентябре вице-президент сервиса по поиску работы Superjob Елена Никифорова рассказала, какие направления в образовании считаются наиболее перспективными.



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