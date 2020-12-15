В ОП призвали россиянок с осторожностью выбирать ранее запрещенные для женщин профессии

15.12.2020, 5:52, Новости дня

Исходя из необходимости охраны репродуктивного здоровья, россиянкам следует выбирать наиболее безопасную работу из перечня тяжелых профессий, которые станут доступны женщинам в 2021 году, сказал газете ВЗГЛЯД председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

С 1 января следующего года вступают в действие положения приказа Минтруда России, согласно которому список запрещенных для женщин профессий станет в четыре раза меньше. Так дамам открываются более 30 новых профессий и, по мнению некоторых экспертов, они смогут, например, восполнить «нехватку мигрантов на российских стройках».

«С моей точки зрения, исходя из необходимости охраны репродуктивного здоровья, не стоит к работам, где используется тяжелый физический труд или на вредном производстве, разрешать работать женщинам. Но все же это борьба женщин за трудовые права, которые в том числе реализуются через государственные документы, международные соглашения. Следствием этого является расширение перечня профессий, на которых может использоваться женский труд наравне с мужским. Ситуация непростая, и следует прислушиваться к женщинам», – говорит Рыбальченко.

Благодаря изменениям, многие смогут осуществить мечту детства, стать, например, членом палубной команды судна (боцманом, шкипером, матросом), что ранее являлось большой проблемой продолжает собеседник.

Также он напоминает, что этот процесс имеет обратную тенденцию. В послевоенное время, например, женщины работали коногонами (управляющими лошадиной повозкой) на шахтах, но когда для этого запретили использовать женский труд, начались многочисленные забастовки. При этом он уточняет, что по большей части недовольства звучали из-за того, что женщины являлись единственными кормилицами в семье и из-за нововведения попросту остались без высокооплачиваемой работы.

«Показателен пример стран Европы, где женщины работают на очень тяжелых традиционно мужских работах. Например, они могут быть водителями карьерных самосвалов наравне с мужчинами. Тем не менее, на мой взгляд, дамам все-таки стоит подбирать для себя более щадящий труд, который будет беречь женское здоровье. Но никто не может запретить им работать там, где требует их душа. Новые правила фактически устраняют дискриминацию в отношении того, где могли бы работать женщины», – считает собеседник.

В связи с этим председатель комиссии ОП предлагает женщинам выбирать наиболее безопасную работу с учетом будущего материнства, подчеркивая, что в современном обществе государство не всегда может встать на пути их желаний.

В июне заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что впервые в истории контроллером-кассиром в метро стал мужчина, подчеркивая, что столичный метрополитен – это «современное предприятие, где каждый может найти себе профессию по душе». Ранее глава города Сергей Собянин анонсировал обучение женщин-машинистов московского метро с 2021 года.