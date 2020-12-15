 

Canon начнет поставлять датчики изображения для смартфонов

15.12.2020, 3:44, Новости дня

Представители компании Canon объявили о намерении наладить поставки датчиков изображения для производителей смартфонов. Таким образом, данный бренд вступает в конкурентную борьбу с Sony, отмечают эксперты. На рынок выйдут датчики под названием CMOS.

Очевидно, что спрос на такие устройства сейчас велик, говорят специалисты. К примеру, компания Sony в последнем финансовом отчете отметила продажи датчиков для смартфонов как одну из важнейших статей дохода.

Кроме того, до сих пор одним из главных поставщиков датчиков изображения на мировом рынке оставался южнокорейский Samsung. Canon также умеет достигать успеха в любом сегменте, за который берется, утверждают аналитики. Таким образом, доминирование «Самсунга» и «Сони» вскоре может оказаться под сомнением.



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