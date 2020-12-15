Google начнет удалять неактивные учетные записи

15.12.2020, 3:44, Новости дня

Если ваша учетная запись никак не используется на протяжении последних двух лет, Google удалит ее. Такое сообщение компании, видимо, разочаровало некоторых пользователей. Но владельцев поисковика можно понять. Нельзя же содержать серверы исключительно для хранения бездумно зарегистрированных аккаунтов.

Удаление «спящих» учетных записей Google начнет с начала лета будущего года. Для того, чтобы попасть в список на уничтожение, нужно на протяжении 24 месяцев не заходить под данным аккаунтом в Google Фото, Диск Google или Gmail.

Также поисковик будет следить затем, чтобы пользователи не превышали лимит в 15 Гб облачного пространства, после чего услуга становится платным. Для тех, кто отказывается рассчитаться за услугу, также предусмотрено наказание в виде удаления сохраненного контента.