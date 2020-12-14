 

Киев пригрозил РФ «ответственностью» за продажу «Массандры»

14.12.2020, 22:38, Новости дня

Заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что Москва «будет нести ответственность» за продажу винодельческого предприятия Крыма «Массандра».

«РФ, как государство-оккупант, в очередной раз нагло нарушила нормы МГП (Международного гуманитарного права). … В Кремле … пустили с молотка активы незаконно экспроприированного украинского концерна «Массандра» своей же дочерней компании. Это решение юридически ничтожно, и РФ будет нести за него ответственность», – написала Джапарова в своем Twitter.

Так она прокомментировала сообщения о том, что принадлежащая акционерному банку «Россия» компания «Южный проект» приобрела 100% акций винодельческого предприятия Крыма «Массандра» за 5,327 млрд рублей. МИД Украины выразил протест из-за приватизации «Массандры».

В феврале 2019 года российское правительство передало Крыму в собственность объединение «Массандра – крупнейшее в Крыму виноградарско-винодельческое хозяйство, основанное в 1894 году князем Голицыным. Кроме головного завода, включает восемь филиалов, каждый из которых имеет исторические традиции. Виноградники объединения общей площадью около 4 тыс. гектаров тянутся на 180 километров от Фороса до Судака. «Массандра» стала первым предприятием в России, получившим лицензию на производство вина с защищенным географическим указанием. Энотека коллекционных вин предприятия превышает миллион бутылок. 



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