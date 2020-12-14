Навальный опубликовал видео с изображением Крыма частью России

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14.12.2020, 19:46, Новости дня

Российский оппозиционер Алексей Навальный разместил 14 ноября в своем YouTube-канале ролик, в котором оккупированный Крым показан частью РФ.

Видео посвящено попытке отравления Навального в Томске в августе 2020 года, расследование о котором обнародовали The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel. Журналисты назвали фамилии вероятных исполнителей.

Скриншот: Алексей Навальный / YouTube

Навальный – российский оппозиционный лидер, юрист, политический и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента президента РФ Владимира Путина.

Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

В декабре 2016 года Навальный заявлял, что, став президентом, проведет в Крыму “самый честный референдум на свете”, результаты которого станут отправной точкой для того, чтобы “сделать дорожную карту и понять, как вообще эту проблему решать”.

В ноябре 2019 года Навальный заявил по поводу Крыма, что “фарш обратно не провернешь”. По его словам, аннексия полуострова была незаконной, но там уже 2 млн человек с российскими паспортами.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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