 

Мошенники звонят чиновникам от имени заместителя генпрокурора Мамедова – пресс-служба

14.12.2020, 19:46, Новости дня

Против заместителя генерального прокурора Укрины Гюндуза Мамедова развернута масштабная дискредитационная информационная кампания. Об этом 14 декабря в Facebook написала сотрудник пресс-службы Офиса генпрокурора Наталья Непряхина.

“Еще с пятницы от имени Гюндуза Мамедов поступают звонки на личные номера должностных лиц, в том числе и органов прокуратуры, а также журналистов. Причем, дозвонщик идентифицирует людей, обращается к ним по имени и отчеству. Звонки поступают на номера: 095 465-13-51. На данный момент нам известно по крайней мере об около 10 таких звонкых”, – сказано в сообщении.

По информации Непряхиной, от имени Мамедова требуют содействия в решении различных вопросов, в том числе личных. Посредником якобы является личный помощник Денис, который общается с номера 099 779-64-21.

“В настоящее время заместитель генерального прокурора находится с официальным визитом в Нидерландах, где в Гааге участвует в заседании 19-й сессии Ассамблеи государств-участников Римского устава. Во время фейковых телефонных разговоров он находился в зале Офиса прокурора Международного уголовного суда (МУС), позже общался с журналистом и проводил ряд важных встреч, в частности с представителями с руководством Службы иммиграции и натурализации Нидерландов”, – отмечено в посте.

В Офисе генпокурора атаку на Мамедова связывают с решением МУС о начале расследования ситуации в Украине и признании преступлений России в Украине.

“Если вам поступали подобные обращения от имени Мамедова, просим присылать нам такие факты для передачи информации в следственные органы”, – сообщила Непряхина.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3787118177998210&id=100001001959139

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.09 / Вучич: Заключенное в США соглашение не признает Косово объектом международного права

23.07 / Консульство КНР в Сан-Франциско подозревают в укрывательстве приезжей, повинной в визовом мошенничестве

01.12 / Избирком Висконсина подтвердил победу Байдена после пересчета голосов

21.10 / Злоумышленники хотели похитить дочь блогера Алены Лоран с целью выкупа, правоохранители инсценировали похищение

28.08 / США ввели санкции в ответ на строительство островов в Южно-Китайском море

05.08 / Юрист объяснил, почему сожительницу погибшего в ДТП с Ефремовым не признали потерпевшей

12.08 / Беларусь: народный протест и позиция силовиков

08.08 / Волгоградского судью задержали с поличным по делу о взятке в 25 млн рублей

23.08 / Российские Су-57 решили купить ряд стран

30.07 / Вдова Марьянова пожаловалась на угрозы из-за наследства актера

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска