Мошенники звонят чиновникам от имени заместителя генпрокурора Мамедова – пресс-служба

14.12.2020, 19:46, Новости дня

Против заместителя генерального прокурора Укрины Гюндуза Мамедова развернута масштабная дискредитационная информационная кампания. Об этом 14 декабря в Facebook написала сотрудник пресс-службы Офиса генпрокурора Наталья Непряхина.

“Еще с пятницы от имени Гюндуза Мамедов поступают звонки на личные номера должностных лиц, в том числе и органов прокуратуры, а также журналистов. Причем, дозвонщик идентифицирует людей, обращается к ним по имени и отчеству. Звонки поступают на номера: 095 465-13-51. На данный момент нам известно по крайней мере об около 10 таких звонкых”, – сказано в сообщении.

По информации Непряхиной, от имени Мамедова требуют содействия в решении различных вопросов, в том числе личных. Посредником якобы является личный помощник Денис, который общается с номера 099 779-64-21.

“В настоящее время заместитель генерального прокурора находится с официальным визитом в Нидерландах, где в Гааге участвует в заседании 19-й сессии Ассамблеи государств-участников Римского устава. Во время фейковых телефонных разговоров он находился в зале Офиса прокурора Международного уголовного суда (МУС), позже общался с журналистом и проводил ряд важных встреч, в частности с представителями с руководством Службы иммиграции и натурализации Нидерландов”, – отмечено в посте.

В Офисе генпокурора атаку на Мамедова связывают с решением МУС о начале расследования ситуации в Украине и признании преступлений России в Украине.

“Если вам поступали подобные обращения от имени Мамедова, просим присылать нам такие факты для передачи информации в следственные органы”, – сообщила Непряхина.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3787118177998210&id=100001001959139