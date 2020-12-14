ЕР предложила стимулировать трудоустройство потерявших работу из-за COVID-19

14.12.2020, 19:34, Новости дня

Положение дел на рынке труда может измениться в позитивную сторону, если начать стимулировать предприятия и организации, которые трудоустраивают граждан, потерявших работу из-за COVID-19, сообщил губернатор Самарской области, секретарь реготделения партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров.

«Сейчас очень непростая ситуация на рынке труда, пандемия ударила по людям, доходы многих из них упали, тысячи потеряли работу. Становится очевидным, что нужно искать новые действенные меры, чтобы изменить нынешнее положение на рынке труда», – сказал Азаров в рамках первого Социального онлайн форума «Единой России», говорится на сайте партии.

По его словам, одной из таких мер может стать комплексная программа стимулирования работодателей, которые трудоустраивают людей, потерявших работу из-за коронавируса. «Причем это стимулирование должно быть финансовым», – отметил губернатор.

Другой мерой, по словам Азарова, может стать переобучение граждан, потерявших работу из-за пандемии. «В Самарской области мы уже это делаем. Получение новой профессии должно сопровождаться последующим трудоустройством человека на рабочее место», – подчеркнул он.

Кроме того, секретарь реготделения уверен, что следует усилить стимулирование граждан к открытию собственного дела, создать условия, чтобы люди становились самозанятыми.

Ранее глава кабмина Михаил Мишустин заявил, что правительство дополнительно выделит 35 млрд рублей на поддержку безработных.