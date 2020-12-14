Эксперт: «Единая Россия» в период пандемии пришла на помощь самым уязвимым слоям населения

14.12.2020, 19:34, Новости дня

Оказалось, что «Единая Россия» – единственная из всех крупных партий, которая участвует в борьбе с последствиями распространения коронавируса, она прямо причастна к победе над ним, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Гусев, комментируя итоги первого Социального онлайн-форума «Единой России».

«Сейчас социальная повестка – самая востребованная в стране. И за последние полгода «Единой России» невольно удалось захватить информационную повестку», – считает руководитель Bakster Group Дмитрий Гусев. Политолог пояснил, что партия сумела добиться результата благодаря тому, что поддержала все виды добровольческого движения, в том числе развозку лекарств, продуктов и оказания другой необходимой помощи представителям самых уязвимых слоев населения.

«Другое направление – это инициирование множества законов для социальной поддержки тех людей, которые больше всего страдают от пандемии. В этом смысле такая забота – это информационный код «Единой России», – уверен эксперт.

Гусев добавил, что состоявшийся в понедельник социальный онлайн-форум «Единой России» превратился в важный этап развития добровольческого движения в стране. «На этом форуме подробно обсудили проблемы волонтерства, методы оказания помощи медикам и даже семьям медиков», – подчеркнул эксперт.

На форуме прозвучали совершенно конкретные идеи, в частности, призыв страховать учителей на случай заражения COVID-19 на работе или предложение расширить возможности использования маткапитала на социально важные направления, добавил Гусев. «И такие новшества будут особенно востребованы среди избирателей. Как и все партии, «Единая Россия» уже начала готовиться к выборам в Госдуму. Теперь все вольно или невольно воспринимается через призму электоральной повестки, в том числе и такие форумы, хотя само по себе движение волонтеров возникло по зову сердца самих добровольцев. Но на сегодня ЕР уже есть что показать в этом смысле. Поэтому этот форум превратился в важный этап на пути к ее победе на выборах», – уверен Гусев.

Что касается предложения президента Владимира Путина провести единороссам аудит в рядах партии, то эксперт уверен: это позволит наградить тех, «кто причастен к победе над пандемией и тех, кто больше сделал для страны, для партии».

В ходе социального онлайн-форума «Единой России» Владимир Путин дал свою оценку предложению обеспечить страховкой учителей от коронавируса. По словам президента, «здесь примерно то же самое, что и в случае с техническими работниками медицинских учреждений». Путин отметил, что это «вопрос актуальный, понятный, так как сейчас 70% школ работают в нормальном режиме, остальные – частично или полностью в онлайн-режиме». Президент сообщил также, что поручит изучить возможность либерализации требований для онлайн-продажи лекарств.

В свою очередь председатель партии Дмитрий Медведев заявил, что «ЕР» нужно продолжать оказывать помощь медикам – транспортом и питанием, следить за доступностью лекарств. По его словам, это крайне важно, так как подчас врачи работают с максимальной нагрузкой. «Порядка 23 тыс. волонтеров-медиков также участвуют в спасении жизней людей. «Единая Россия» должна и дальше делать все возможное для развития волонтерского движения», – подчеркнул Медведев.