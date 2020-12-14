 

В Британии выявили быстро распространяющийся тип коронавируса

14.12.2020, 19:34, Новости дня

В Великобритании выявили случаи заболевания новой мутацией коронавируса, которая имеет свойство распространяться с более высокой скоростью, чем уже известные типы вируса, сообщил министр здравоохранения королевства Мэтт Хэнкок.

«Мы выявили новый вариант коронавируса, который может быть связан с быстрым распространением болезни в юго-восточной части Англии. Предварительный анализ показывает, что данный вариант вируса распространяется быстрее уже известных вариантов», – передает слова министра ТАСС.

Он сообщил, что данным видом коронавируса заболели уже более тысячи человек, и их количество продолжает расти. По его словам, случаи инфицирования похожими вариантами вируса были зафиксированы и в других странах Европы. При этом британские ученые пока не нашли признаков того, что новый тип инфекции чаще вызывает осложнения.

В сентябре премьер Великобритании сообщил, что в Соединенном Королевстве началась вторая волна пандемии. В конце октября Джонсон объявил о введении в Великобритании общенационального карантина. Он отметил, что «вирус распространяется гораздо быстрее, чем предсказывал даже самый пессимистический сценарий научных советников». С 3 декабря локдаун в Англии решили заменить новой трехуровневой системой ограничений.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.09 / Daily Express – Лондон нащупал ахиллесову пяту Евросоюза

21.10 / Звезда “Большой перемены” Крючкова госпитализирована

18.09 / Ученые выяснили, откуда у животных «шестое чувство»

02.09 / В Киеве усилили меры безопасности из-за акции владельцев авто на еврономерах

13.08 / Обладательница титула вице-мисс «Чита-2019» погибла во время нелегальных гонок

07.09 / Боевики на Донбассе разблокировали работу КПВВ “Новотроицкое”

11.12 / В Офисе президента рассказали, когда начнут платить ФЛП и наемным работникам 8 тыс. гривен компенсаций

04.07 / «Уральские авиалинии» задействовали все свои самолеты

30.06 / Россия решила помочь Казахстану в борьбе с коронавирусом

19.09 / Фокин: Некоторые смеются надо мной и Кравчуком: “Два старых маразматика пришли делать какую-то революцию”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска