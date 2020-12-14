В Британии выявили быстро распространяющийся тип коронавируса

14.12.2020, 19:34, Новости дня

В Великобритании выявили случаи заболевания новой мутацией коронавируса, которая имеет свойство распространяться с более высокой скоростью, чем уже известные типы вируса, сообщил министр здравоохранения королевства Мэтт Хэнкок.

«Мы выявили новый вариант коронавируса, который может быть связан с быстрым распространением болезни в юго-восточной части Англии. Предварительный анализ показывает, что данный вариант вируса распространяется быстрее уже известных вариантов», – передает слова министра ТАСС.

Он сообщил, что данным видом коронавируса заболели уже более тысячи человек, и их количество продолжает расти. По его словам, случаи инфицирования похожими вариантами вируса были зафиксированы и в других странах Европы. При этом британские ученые пока не нашли признаков того, что новый тип инфекции чаще вызывает осложнения.

В сентябре премьер Великобритании сообщил, что в Соединенном Королевстве началась вторая волна пандемии. В конце октября Джонсон объявил о введении в Великобритании общенационального карантина. Он отметил, что «вирус распространяется гораздо быстрее, чем предсказывал даже самый пессимистический сценарий научных советников». С 3 декабря локдаун в Англии решили заменить новой трехуровневой системой ограничений.