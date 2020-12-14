 

Украина привлечет $170 млн кредита Всемирного банка до конца декабря – Минфин

14.12.2020, 18:52, Новости дня

14 декабря между Украиной и Международным банком реконструкции и развития было подписано соглашение о втором дополнительном финансировании, направленном на преодоление последствий пандемии коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба Министерства финансов. 

Подписание документа позволит Украине получить $300 млн кредита от Всемирного банка, из которых $170 млн – до конца года. 

По итогам подписания соглашения министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что получение Украиной второго дополнительного финансирования является логическим завершением года. 

“Всемирный банк в очередной раз доказал свою действенную поддержку, направленную на борьбу с последствиями распространения COVID-19. Главная цель – это социальная помощь и социальные услуги для малообеспеченных семей, а также помощь пострадавшим от негативного экономического воздействия пандемии COVID-19”, – сказал он. 

Выделение Украине $300 млн Всемирный банк утвердил 12 декабря. По оценкам банка, это позволит предотвратить попадание за черту бедности 1 млн украинцев.

Это второй пакет помощи Украине в рамках дополнительного финансирования, получение первого кредита – на $150 млн – согласовали весной. Вся программа рассчитана на $750 млн, сообщили в Минфине. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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