Украина привлечет $170 млн кредита Всемирного банка до конца декабря – Минфин

14.12.2020, 18:52, Новости дня

14 декабря между Украиной и Международным банком реконструкции и развития было подписано соглашение о втором дополнительном финансировании, направленном на преодоление последствий пандемии коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Подписание документа позволит Украине получить $300 млн кредита от Всемирного банка, из которых $170 млн – до конца года.

По итогам подписания соглашения министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что получение Украиной второго дополнительного финансирования является логическим завершением года.

“Всемирный банк в очередной раз доказал свою действенную поддержку, направленную на борьбу с последствиями распространения COVID-19. Главная цель – это социальная помощь и социальные услуги для малообеспеченных семей, а также помощь пострадавшим от негативного экономического воздействия пандемии COVID-19”, – сказал он.

Выделение Украине $300 млн Всемирный банк утвердил 12 декабря. По оценкам банка, это позволит предотвратить попадание за черту бедности 1 млн украинцев.

Это второй пакет помощи Украине в рамках дополнительного финансирования, получение первого кредита – на $150 млн – согласовали весной. Вся программа рассчитана на $750 млн, сообщили в Минфине.