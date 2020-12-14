Власти Петербурга объявили о начале вакцинации от коронавируса

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14.12.2020, 18:40, Новости дня

В Санкт-Петербурге заявили о готовности провести плановую вакцинацию от коронавируса. В город уже поступило 5,5 тыс. доз вакцины, сообщила администрация города.

В первую очередь привьют медиков, учителей и соцработников. В город уже доставили 5,5 тыс. доз, передает РИА «Новости».

По поручению губернатора Петербурга Александра Беглова увеличено количество прививочных пунктов, пока работают только два. К 25 декабря планируется открыть 70 прививочных пунктов для вакцинации от COVID-19 препаратом «Спутник V».

Беглов также поручил максимально улучшить организацию лечения больных с коронавирусной инфекцией на дому. Сейчас на амбулаторном лечении с диагнозом COVID-19 находятся около 64 тыс. жителей Петербурга.

В начале декабря было объявлено о начале масштабной вакцинации россиян от COVID-19. Более 100 тыс. человек в РФ уже получили вакцину не в рамках клинических исследований, более 2 млн получат ее в декабре. В первую очередь прививку предлагают сделать работникам образования и здравоохранения, а также социальных служб. Согласно данным производителя, эффективность вакцины «Спутник V» превышает 91%, а против тяжелых случаев эффективность российской вакцины достигает 100%. В гражданский оборот уже поступило около 320 тыс. доз российской вакцины. 



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