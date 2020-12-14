 

Спивак: Как только в Киев прилетели представители ВОЗ, заболевших COVID-19 в сутки стало в два раза меньше. Наперсточники хреновы

14.12.2020, 16:10, Новости дня

Совпадение?

Еще пару дней назад статистика заболевших была на уровне 12–13 тыс. в сутки. И вдруг сегодня, когда в Киев прилетели представители ВОЗ Ханс Клюге и Гундо Вайлер, заболевших стало в два раза меньше – чуть более 6 тыс.

Наперсточники хреновы… Обещали до 75 тыс. тестов в сутки, а делают в лучшем случае до 25–28 тыс. И то с перебоями.

В общем, решили “ревизоров” хлебом-солью встретить.

Знают ведь, что все деньги, выделенные на борьбу с COVID-19, украдены, вот и устроили аттракцион невиданной глупости…

Кстати, если ситуация настолько стабилизировалось, то на хрена вводить локдаун? И почему врачам не дают надбавки и не повышают зарплату, если в Фонде, по словам президента, деньги есть? Или уже нет?

Владимир Зеленский, проясните ситуацию…

Источник: Дмитрий Спивак / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.07 / Боевики на Донбассе девять раз за сутки обстреляли позиции подразделений ООС, есть погибший и раненый

30.07 / Турецкое судно вошло в исключительную экономическую зону Кипра для сейсморазведки

29.08 / VOAэкспресс 29 августа 2020

01.11 / ЦИК Грузии подвел первые результаты по итогам выборов в парламент

19.11 / Эксперт рассказал о способах выявления взлома ОС Android

05.10 / Трамп устроил «сюрприз» для собравшихся у госпиталя сторонников

27.07 / Нетаньяху заявил о попытке движения «Хезболла» нарушить границы с Израилем

24.11 / Бренд Hyundai показал новую Elantra для России

02.07 / WSJ – Саудовская Аравия угрожает Анголе и Нигерии новой ценовой войной

09.09 / Стратегия Минздрава позволила избежать высокой смертности от коронавируса в Украине – эксперт

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска