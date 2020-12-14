Спивак: Как только в Киев прилетели представители ВОЗ, заболевших COVID-19 в сутки стало в два раза меньше. Наперсточники хреновы

14.12.2020, 16:10, Новости дня

Совпадение?

Еще пару дней назад статистика заболевших была на уровне 12–13 тыс. в сутки. И вдруг сегодня, когда в Киев прилетели представители ВОЗ Ханс Клюге и Гундо Вайлер, заболевших стало в два раза меньше – чуть более 6 тыс.

Наперсточники хреновы… Обещали до 75 тыс. тестов в сутки, а делают в лучшем случае до 25–28 тыс. И то с перебоями.

В общем, решили “ревизоров” хлебом-солью встретить.

Знают ведь, что все деньги, выделенные на борьбу с COVID-19, украдены, вот и устроили аттракцион невиданной глупости…

Кстати, если ситуация настолько стабилизировалось, то на хрена вводить локдаун? И почему врачам не дают надбавки и не повышают зарплату, если в Фонде, по словам президента, деньги есть? Или уже нет?

Владимир Зеленский, проясните ситуацию…

Источник: Дмитрий Спивак / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора