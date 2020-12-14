 

Новый биопластик выдерживает температуру кипятка

14.12.2020, 16:04, Новости дня

У одноразовой посуды две большие проблемы. Первая состоит в том, что она становится практически неразлагаемым в природных условиях мусором. Однако ученые давно решили ее, предложив легкоразлагаемый биопластик.

Вторая проблема в том, что и пластик, и биопластик плавятся, если в них налить горячий напиток. Но и здесь уже найдено новое решение. Ученые создали новую разновидность биопластика, который выдерживает высокую температуру.

Такой материал представили в Университете Акрона (США). Кроме того, что в чашки и стаканы, изготовленные из него, можно наливать горячий чай или кофе, отходы биопластика можно смело вывозить на городские свалки. Он быстро разлагается, не загрязняя окружающую среду. Кроме того, он совершенно не токсичен.



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