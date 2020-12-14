 

Использование кремния и перовскита в солнечных панелях значительно повышает их эффективность

14.12.2020, 15:10, Новости дня

На возможность использования для производства солнечных панелей кремния и перовскита ученые обратили внимание еще лет десять назад. Многочисленные изыскания и эксперименты позволили доказать, что такие устройства будут гораздо эффективнее для производства возобновляемой энергии. КПД повышается примерно вдвое.

Очевидно, что традиционные солнечные панели на основе кремния уже не удовлетворяют потребности современной энергетики. Нужно установить их на большой площади, чтобы получить более-менее мощный поток электрического тока.

Новые панели позволяют решить эту проблему. А вместе с ней отпадут и вопросы о длительности окупаемости электростанций. Особенно это касается домашних СЭС, владельцы которых хотели бы получать побольше энергии с относительно небольших панелей.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.10 / Трамп побеседовал по телефону с наследным принцем ОАЭ

13.08 / Вступление в Евросоюз поддерживает больше украинцев, чем вступление в НАТО

01.09 / Трамп обвинил Байдена в использовании стратегии мафии

08.09 / В Раде заявили о доказательствах причастности СБУ к задержанию россиян в Минске

29.08 / В 2019 году зафиксирована рекордная скорость таяния льдов в Гренландии

20.10 / Адвокат Оленцевич: Предыдущий арендатор повторно самовольно засеял земли “Капитал-Агроинвест”, и полиция не смогла его остановить

16.09 / Никаких препятствий работе НАБУ решение КС не создает – представитель президента в суде

04.10 / На терпящий экологическое бедствие пляж на Камчатке прибыла техника

26.08 / Германия назначила нового координатора по России

04.09 / RND – НАТО созывает экстренное заседание по делу Навального

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска