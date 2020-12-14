Использование кремния и перовскита в солнечных панелях значительно повышает их эффективность

14.12.2020, 15:10, Новости дня

На возможность использования для производства солнечных панелей кремния и перовскита ученые обратили внимание еще лет десять назад. Многочисленные изыскания и эксперименты позволили доказать, что такие устройства будут гораздо эффективнее для производства возобновляемой энергии. КПД повышается примерно вдвое.

Очевидно, что традиционные солнечные панели на основе кремния уже не удовлетворяют потребности современной энергетики. Нужно установить их на большой площади, чтобы получить более-менее мощный поток электрического тока.

Новые панели позволяют решить эту проблему. А вместе с ней отпадут и вопросы о длительности окупаемости электростанций. Особенно это касается домашних СЭС, владельцы которых хотели бы получать побольше энергии с относительно небольших панелей.