Нельзя их, гадов, выпускать за границу лечиться – Комаровский об украинской власти

14.12.2020, 10:44, Новости дня

Представителей украинских властей, от которых зависит финансирование медицины, нельзя выпускать за рубеж для лечения.

Такое мнение педиатр Евгений Комаровский выразил во время общения с министром здравоохранения Украины Максимом Степановым, интервью с которым было опубликовано на YouTube-канале врача.

“Я не вижу адекватных шагов, не вижу, поэтому нельзя их, гадов, выпускать за границу лечиться, нельзя. Любой человек, от которого зависят деньги в медицину, не имеет права лечиться там, и все тут”, – сказал Комаровский.

По его словам, когда в Верховной Раде “в разгар эпидемии” выступает министр здравоохранения, это “реально интересно 30% депутатов”.

“Вот это и есть та оптимальная численность людей в Раде. Вот вас больше там и не надо. Мы как-то должны сейчас определиться, что мы в течение пяти лет выходим на 10% ВВП на здравоохранение”, – заявил педиатр.

Комаровский отметил, что из-за происходящего с медициной его “внутреннее состояние близкое к истерике”.

В декабре заместитель министра финансов Украины Роман Ермоличев говорил о намерении увеличить до 5% к 2023 году бюджетные расходы на сферу здравоохранения.

Кабинет Министров Украины отказался вносить в проект госбюджета на 2021 год повышение заработной платы для медицинских работников.

О необходимости увеличить выплаты медикам Степанов говорит на каждом брифинге.