Первая партия вакцины Pfizer от COVID-19 прибыла в Канаду

14.12.2020, 8:56, Новости дня

В ночь на 14 декабря в Канаду прибыла первая партия вакцины BNT162b2 от коронавирусной инфекции производства американской компании Pfizer и немецкой BioNTech, сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо в Twitter.

Как пишет Associated Press, в декабре Канада получит 249 тыс. доз препарата.

Трюдо отметил, что получение вакцины – “хорошая новость”, но подчеркнул, что борьба с COVID-19 не закончена и призвал канадцев соблюдать карантинные нормы: носить маски, мыть руки и избегать массовых скоплений людей.

This is good news. But our fight against COVID-19 is not over. Now more than ever, let’s keep up our vigilance. Keep wearing your masks, washing your hands, avoiding gatherings, and using #COVIDAlert. Download it here: https://t.co/lpr1L6PEim

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) December 14, 2020

Канада стала третьей страной, которая одобрила использование BNT162b2 для вакцинации населения. Регулятор выдал соответствующее решение 9 декабря. Сообщалось, что в первой партии будет 30 тыс. доз. Вакцинацию планируют начать на этой неделе.

Первой была Великобритания (решение приняли 2 декабря), вторым – Бахрейн (власти страны объявили, что одобрили вакцину 5 декабря). 12 декабря препарат одобрили в США.

8 декабря первой в мире Великобритания начала широкомасштабную кампанию по иммунизации населения. Первую дозу получила 90-летняя женщина. В течение первого дня побочные эффекты проявились у двух британцев, получивших прививку, оба – аллергики.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус называл вакцину Pfizer “очень многообещающей”.

Pfizer 18 ноября объявила о 95% эффективности вакцины BNT162b2 от COVID-19.