Бывшая подчиненная обвинила губернатора Нью-Йорка в домогательствах

14.12.2020, 7:55, Новости дня

Линдси Бойлан, баллотирующаяся в совет одного из городских районов Нью-Йорка, обвинила губернатора одноименного штата Эндрю Куомо в сексуальных домогательствах.

Бойлан, согласно информации в деловой социальной сети LinkedIn, работала на администрацию губернатора с 2015 по 2018 год. В марте 2018 года она была назначена советником Куомо и заместителем секретаря штата по делам экономического развития. На первичных выборах летом женщина пыталась стать кандидатом от демократов на место в Палате представителей Конгресса США, но уступила конгрессмену Джерролду Надлеру, который переизбрался на новый срок в ноябре.

«Да, губернатор Нью-Йорка Куомо годами подвергал меня сексуальным домогательствам. Многие видели это и наблюдали. Я никогда не знала, чего ожидать, выговора на работе (это было очень хорошо) или домогательств из-за моей внешности. Могло быть и то, и другое в одном разговоре», – передает ТАСС сообщение Бойлан в Twitter. Она предполагает, что и другие сотрудницы в администрации губернатора подвергались такому же обращению.

В записях Twitter не приводятся конкретные факты и даты. Женщина уточняет, что не настроена общаться с журналистами. В пресс-службе губернатора сообщили телеканалу Fox News, что упомянутые выше обвинения не являются правдой.

Ранее агентство Associated Press сообщило со ссылкой на источники, что избранный президент США Джозеф Байден внес Куомо в список претендентов на должность министра юстиции – генерального прокурора в своей будущей администрации. Демократ Куомо в 2007-2010 гг. был генеральным прокурором штата Нью-Йорк. Избранный президент ценит своего однопартийца за качества, проявленные им во время пандемии нового коронавируса. Куомо написал вышедшую в свет 13 октября книгу об уроках борьбы с распространением инфекции.