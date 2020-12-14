Составлен рейтинг стран Европы по расходам на еду

14.12.2020, 7:36, Новости дня

Жители Люксембурга оказались европейскими лидерами по наименьшей доле расходов на еду в семейном бюджете, больше всех на продукты питания уходит у жителей Казахстана, РФ занимает 31-е место в рейтинге, свидетельствует исследование РИА Новости по доле расходов на еду, досуг и вредные привычки.

Траты на приобретение продуктов питания составляют одну из основных статей расходов семейного бюджета в большей части европейских стран. При этом, отмечают эксперты, доля расходов на еду в общем объеме расходов значительно разнится в зависимости от условий жизни в каждом конкретном государстве.

О существенных различиях доли расходов на продукты питания в структуре семейных бюджетов государств Европы свидетельствует рейтинг, подготовленный экспертами РИА «Новости». Для большей наглядности повседневной жизни европейских жителей в рейтинге приведены также данные о доле их расходов на табачные изделия и алкогольные напитки, на посещение ресторанов, кафе и отелей, а также на досуг и культуру. Рейтинг был составлен на основе официальных данных о бюджетах домашних хозяйств в государствах Европы.

Первое место в рейтинге занял Люксембург. Жители этой страны тратят на покупку продуктов питания только 8,4% своих расходов. Далее располагаются Нидерланды и Великобритания с 10,6% расходов. Также менее 12% расходов направляют на еду жители Ирландии, Германии, Финляндии, Австрии и Норвегии. В целом, отмечают эксперты, верхнюю часть рейтинга составляют экономически развитые западноевропейские страны.

Самая существенная доля расходов на продукты питания в потребительских расходах – у жителей стран бывшего СССР и государств Восточной Европы. Последнее место занимает Казахстан, жители здесь тратят на еду самую большую долю семейного бюджета из всех стран, представленных в рейтинге, – 49,4%.

Более 40% расходов приходится на продукты питания также у жителей Украины и Молдавии.

Россия находится в нижней части рейтинга, разделив с Черногорией 30 и 31 место. По итогам 2019 года жители РФ тратили на еду 29,7% своих потребительских расходов, по сравнению с прошлым годом эта цифра снизилась на 0,5 процентных пункта.

При этом в разных регионах РФ доля затрат на продукты питания в структуре потребительских расходов существенно варьируется. По итогам 2019 года разброс выглядит следующим образом: от 59,8% в Республике Ингушетия до 21% в Москве.

Также существенная доля расходов на еду у жителей Дагестана (49,3%) и Севастополя (47%). Всего же более 40% своих расходов тратят на еду жители 10 субъектов России. Наименьшую долю в потребительских расходах расходы на продукты питания составляют в Москве (21%), Ханты-Мансийском автономном округе–Югре (24,3%) и в Татарстане (24,5%).

Эксперты также проанализировали долю расходов на вредные привычки, а именно – какую часть своего бюджета жители европейских стран тратят на алкогольные напитки и табачные изделия. Самую низкую долю расходов на эти товары имеют Люксембург, Германия, Португалия, Кипр и Испания. В этих странах жители тратят на алкоголь и табак не более 1,7% от своих потребительских расходов. Наиболее высокая доля расходов на «вредные привычки» в Румынии (8,2%), Болгарии (5,1%) и Сербии (4,8%). РФ располагается в третьей десятке рейтинга, занимая вместе с Чехией и Словакией 26-28 места. В семейном бюджете россиян траты на алкогольную продукцию и табак составляют 3%.

Самая большая доля затрат на общественное питание и гостиницы в структуре расходов семей наблюдается в Греции – 11,1%. На втором месте – Швейцария с 11,0%, немногим менее 10% расходов приходится на эту статью у жителей Испании. РФ по доле затрат на рестораны и отели находится в нижней части рейтинга с долей в 3,5%. Близкие значения имеют Сербия, Литва и Северная Македония. Наименьший показатель в Европе по доле расходов на кафе и отели у жителей соседних Румынии и Молдавии: 2,1% и 2,6% соответственно.

Эксперты также проанализировали показатели доли расходов семейных бюджетов европейцев на досуг и культуру. Лидерами здесь являются экономически благополучные западноевропейские страны – Швеция (18,7%), Великобритания (13,1%) и Австрия (11,5%). Причем у первых двух государств доля расходов на досуг и культуру даже превышает долю расходов на еду. Самую низкую долю в 1,7% имеют жители Казахстана. Также менее 3% своих расходов тратят на досуг и культуру семьи в Северной Македонии (1,8%), Украине (2%) и в Молдавии (2,8%).

Россия по доле расходов на досуг и культуру находится в верхней части списка европейских государств со значением в 8,4%.

На прошлой неделе президент Владимир Путин обратил внимание на рост цен базовых продуктов питания в стране, подчеркнув, что «пандемия здесь ни при чем». Глава государства отметил подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Президент призвал не допустить ситуации, которая складывалась в Советском Союзе, когда люди не могли приобрести необходимые продукты.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе проработать параметры соглашений по сдерживанию цен на продукты, а правительству подготовить к утру понедельника все нормативные акты по нормализации цен.