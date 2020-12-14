 

Пиротехники МЧС обезвредили в Карабахе почти 1 тыс. боеприпасов

14.12.2020, 6:42, Новости дня

Пиротехники МЧС РФ в рамках гуманитарного разминированию территории Нагорного Карабаха обнаружили порядка 1 тыс. взрывоопасных предметов и обезвредили их, сообщили в пресс-службе министерства.

«Пиротехники сводного отряда МЧС РФ в Нагорном Карабахе продолжают обследование территорий вблизи Степанакерта. С начала работ ими разминировано более 24 га и обнаружено около 950 взрывоопасных предметов», – сказали в пресс-службе, передает ТАСС.

Большое количество боеприпасов найдено в селе Айгестан – более 300 артиллерийских снарядов разного калибра, почти 50 фрагментов от РСЗО «Град», а также несколько минометных мин и противотанковых реактивных снаряда «Малютка». Обнаруженные боеприпасы передаются в Центр гуманитарного разминирования для утилизации.

Ранее сообщалось, что российские миротворцы пресекли нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, ситуация в регионе нормализовалась.

Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. РФ выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуши.



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